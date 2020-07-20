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Два нидерландских военных погибли при крушении вертолета в Карибском море 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Двое военных погибли при крушении вертолета
Фото: РИА Новости
Два нидерландских военных погибли в результате крушения армейского вертолета в Карибском море недалеко от островного государства Аруба, сообщает телеканал NOS со ссылкой командующего ВС Нидерландов.
Канал отмечает, что вертолет NH90 упал в воду между островами Аруба и Кюрасао, которые являются самоуправляемыми государственными образованиями и входят в состав Нидерландов. Происшествие случилось днем в воскресенье по местному времени, вертолет врезался в воду примерно в 12,5 километрах от побережья.
В результате крушения погибли 34-летняя женщина и 33-летний мужчина. Специалисты предприняли попытки реанимировать их, но безуспешно.
"Это происшествие стало большим шоком для всех", — заявил на пресс-конференции командующий ВС Нидерландов Роб Бауэр.
Он добавил, что еще два человека, которые находились в вертолете, не получили серьезных травм.
Причина крушения неизвестна. Расследованием займутся военные.
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Комментарии
Происшествия , Аруба , Кюрасао , Нидерланды
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