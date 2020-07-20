Двое военных погибли при крушении вертолета

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Два нидерландских военных погибли в результате крушения армейского вертолета в Карибском море недалеко от островного государства Аруба , сообщает телеканал NOS со ссылкой командующего ВС Нидерландов

Канал отмечает, что вертолет NH90 упал в воду между островами Аруба и Кюрасао , которые являются самоуправляемыми государственными образованиями и входят в состав Нидерландов. Происшествие случилось днем в воскресенье по местному времени, вертолет врезался в воду примерно в 12,5 километрах от побережья.

В результате крушения погибли 34-летняя женщина и 33-летний мужчина. Специалисты предприняли попытки реанимировать их, но безуспешно.

"Это происшествие стало большим шоком для всех", — заявил на пресс-конференции командующий ВС Нидерландов Роб Бауэр.

Он добавил, что еще два человека, которые находились в вертолете, не получили серьезных травм.

Причина крушения неизвестна. Расследованием займутся военные.