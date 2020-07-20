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Поджог автомобиля в российской городе попал на видео 

Lenta.ru и ещё 5 24 минуты назад
В городе Дубна (Московская область) россиянин поджег автомобиль и попал на видео. Ролик в понедельник, 20 июля, публикует пресс-служба МВД.
На кадрах видно, как в темное время суток неизвестный мужчина подходит к припаркованному возле одного из домов автомобилю. Он бьет переднее боковое стекло и через несколько секунд автомобиль вспыхивает ярким пламенем. Позже на видео появляется подозреваемый, он поясняет сотрудникам полиции, что его задержали по подозрению в совершении преступления, сознается, что ранее был судим, но делает вид, что не понимает причину текущего задержания.
По данным полиции, мужчина умышленно разбил боковое стекло автомобиля, облил бензином сиденье и салон, после чего поджег его с помощью самодельного факела. Сумма ущерба составил полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). 44-летний подозреваемый является жителем Москвы, его задержали после изучения записей с камер наблюдения. Следователи выясняют мотив преступления.
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Происшествия , Видео , МВД , Московская область
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