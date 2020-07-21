Стрельба в Москве: двое раненых

Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера службы доставки, ранившего из огнестрельного оружия двух жителей Москвы . Об этом со ссылкой на ГУ МВД по столице сообщает ТАСС.

По данным издания, инцидент произошел минувшей ночью на улице Исаковского.

«Между двумя молодыми людьми, их знакомым и незнакомыми гражданами, один из которых работает курьером службы доставки, произошел конфликт, переросший в драку», — рассказали в ведомстве.

В МВД пояснили, что курьер выстрелил в участников конфликта и скрылся. Позднее он был задержан у себя дома при поддержке спецназа.

По информации РЕН-ТВ, у задержанного изъяли целый арсенал оружия, включая охотничью винтовку, ружье «Сайга», множество патронов, пистолеты и картечь. Уголовное дело расследуется по статье — «Хулиганство с применением оружия».

«Рамблер» писал, что ранее курьеры устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе станции метрополитена «Электросила» напротив входа в ресторан сети «Макдоналдс» (McDonald’s). О причинах его возникновения и последствиях не сообщалось.