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ЧП в Москве: курьер открыл стрельбу по людям 

Алиса Селезнёва и ещё 5 17 минут назад
Стрельба в Москве: двое раненых
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера службы доставки, ранившего из огнестрельного оружия двух жителей Москвы. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по столице сообщает ТАСС.
По данным издания, инцидент произошел минувшей ночью на улице Исаковского.
«Между двумя молодыми людьми, их знакомым и незнакомыми гражданами, один из которых работает курьером службы доставки, произошел конфликт, переросший в драку», — рассказали в ведомстве.
В МВД пояснили, что курьер выстрелил в участников конфликта и скрылся. Позднее он был задержан у себя дома при поддержке спецназа.
По информации РЕН-ТВ, у задержанного изъяли целый арсенал оружия, включая охотничью винтовку, ружье «Сайга», множество патронов, пистолеты и картечь. Уголовное дело расследуется по статье — «Хулиганство с применением оружия».
«Рамблер» писал, что ранее курьеры устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе станции метрополитена «Электросила» напротив входа в ресторан сети «Макдоналдс» (McDonald’s). О причинах его возникновения и последствиях не сообщалось.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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