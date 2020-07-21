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Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 возобновлены 

ТК «Звезда» и ещё 83 18 минут назад
В РФ возобновили поиски пропавшего самолета
Фото: pixabay.com
На борту исчезнувшего воздушного судна находились два члена экипажа и четыре пассажира.
На территории Бурятии вновь начаты поиски пропавшего самолета Ан-2, на борту которого в момент исчезновения находились четверо пассажиров и два члена экипажа. Работы снова стартовали с 4.30 по местному (23.30 по московскому) времени.
Ранее, вечером 19 июля самолет компании «Феникс», согласно предварительной информации производивший облет территорий республики для исследования областей химобработки лесного пространства от тутового шелкопряда, перестал выходить на связь.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диспетчера регионального координационного центра поиска и спасания.
В новом этапе поисков принимают участие летательные средства — вертолет Ми-8 и самолет Ан-24. Предшествующие поиски, в ходе которых были обследованы 1800 квадратных километров территорий, прошли безрезультатно.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Республика Бурятия
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