В доме экс-директора «Ростсельмаша» произошло убийство

Сестру бывшего директора завода "Ростсельмаш" убили, а самого экс-директора предприятия Юрия Пескова госпитализировали в результате нападения на их дом в Азовском районе Ростовской области . Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах региона.

"В воскресенье совершено нападение на дом бывшего директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова. В момент нападения в доме помимо самого Пескова находилась его сестра, которая в результате погибла. Песков с полученными травмами госпитализирован в одно из медицинских учреждений", — сказал собеседник агентства.

Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет, начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.