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Источник: экс-директора «Ростсельмаша» ранили, а его сестру убили при нападении на их дом 

ТАСС и ещё 3 32 минуты назад
В доме экс-директора «Ростсельмаша» произошло убийство
Фото: big-rostov.ru
Сестру бывшего директора завода "Ростсельмаш" убили, а самого экс-директора предприятия Юрия Пескова госпитализировали в результате нападения на их дом в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах региона.
"В воскресенье совершено нападение на дом бывшего директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова. В момент нападения в доме помимо самого Пескова находилась его сестра, которая в результате погибла. Песков с полученными травмами госпитализирован в одно из медицинских учреждений", — сказал собеседник агентства.
Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет, начиная с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда. Сейчас он на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.
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Происшествия , Другое , Ростсельмаш , Ростовская Область
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