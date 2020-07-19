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Экс-директора «Ростсельмаша» пытали, а его сестру убили 

Майк Габриелян и ещё 4 11 минут назад
В доме экс-директора «Ростсельмаша» произошло убийство с пытками
Фото: big-rostov.ru
В Ростовской области совершено нападение на Юрия Пескова, бывшего директора завода «Ростсельмаш». Грабители пытали пенсионера и его сестру, требуя выдать им крупную сумму. Сестра погибла от травм, сам 83-летний Песков получил множественные травмы, он находится в больнице.
Нападение произошло в ночь на 19 июля в селе Новомаргаритово (Азовская область, 100 км от Ростова), сообщает портал Ёрш.
О преступлении сообщил сосед Пескова. Утром он должен был встретиться с ним, но тот на встречу не пришёл. Сосед отправился к дому и увидел связанную сестру Юрия, лежащую у дома. Она была в крови и не шевелилась. Недалеко от неё лежал Юрий.
Правоохранители выяснили, что грабители пытали бывшего главу «Ростсельмаша» Юрия Пескова и его сестру. Женщина в итоге погибла от сильного удара по голове, а на теле Пескова нашли ожоги и другие травмы, передает канал Baza.
Появилась возможная версия произошедшего. Сообщается, что несколько дней назад Юрий рассказал знакомым, что собирается снять со счёта крупную сумму денег. Сейчас внешне в доме порядок, но деньги найти не удалось.
Информацию о нападении на Пескова подтвердил учредитель «Ростсельмаша» Константин Бабкин, передает ТАСС.
«Да, меня известили об этом. Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича. Сам только узнал, подробностей пока никаких не знаю», — сказал Бабкин.
Песков руководил «Ростсельмашем» в 1978-96 годы. Он также занимал должность заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сети появилось видео с места убийства 100-летнего ветерана.
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Происшествия , Криминал , Константин Бабкин , Ростсельмаш , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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