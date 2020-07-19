В доме экс-директора «Ростсельмаша» произошло убийство с пытками

Ростовской области совершено нападение на Юрия Пескова, бывшего директора завода «Ростсельмаш» . Грабители пытали пенсионера и его сестру, требуя выдать им крупную сумму. Сестра погибла от травм, сам 83-летний Песков получил множественные травмы, он находится в больнице.

Нападение произошло в ночь на 19 июля в селе Новомаргаритово (Азовская область, 100 км от Ростова), сообщает портал Ёрш

О преступлении сообщил сосед Пескова. Утром он должен был встретиться с ним, но тот на встречу не пришёл. Сосед отправился к дому и увидел связанную сестру Юрия, лежащую у дома. Она была в крови и не шевелилась. Недалеко от неё лежал Юрий.

Правоохранители выяснили, что грабители пытали бывшего главу «Ростсельмаша» Юрия Пескова и его сестру. Женщина в итоге погибла от сильного удара по голове, а на теле Пескова нашли ожоги и другие травмы, передает канал Baza

Появилась возможная версия произошедшего. Сообщается, что несколько дней назад Юрий рассказал знакомым, что собирается снять со счёта крупную сумму денег. Сейчас внешне в доме порядок, но деньги найти не удалось.

«Да, меня известили об этом. Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича. Сам только узнал, подробностей пока никаких не знаю», — сказал Бабкин.

Песков руководил «Ростсельмашем» в 1978-96 годы. Он также занимал должность заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, имеет звание Герой Социалистического Труда.