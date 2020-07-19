В Барнауле взорвался газ в жилом доме

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Барнауле, где, по предварительным данным, находился газовый баллон. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
"Потерпевших предположительно трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона, предположительно, разрушений [в конструкциях многоквартирного дома] нет. Правоохранительными органами проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", — сказали в пресс-службе.