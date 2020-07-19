Чешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым 

Советник главы «Роскосмоса» арестован на два месяца

В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым , которого российские власти обвиняют в госизмене.

«Центр безопасности анализа и предотвращения» (СВАР), который возглавляет знакомый Сафронова Мартин Лариш, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом», — заявил «Интерфаксу» PR-менеджер центра Игорь Суворов.

По его словам, Сафронов к центру никакого отношения не имеет, а российские СМИ занимаются охотой на ведьм.

СМИ ранее предположили, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем.

Бывшему журналисту, а сейчас советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и арестован на два месяца.