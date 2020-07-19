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Чешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым 

BFM.RU и ещё 6 1 час назад
Чешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым
Фото: РИА Новости
Советник главы «Роскосмоса» арестован на два месяца
В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения (СВАР) отвергли связь с бывшим журналистом Иваном Сафроновым, которого российские власти обвиняют в госизмене.
«Центр безопасности анализа и предотвращения» (СВАР), который возглавляет знакомый Сафронова Мартин Лариш, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом», — заявил «Интерфаксу» PR-менеджер центра Игорь Суворов.
По его словам, Сафронов к центру никакого отношения не имеет, а российские СМИ занимаются охотой на ведьм.
СМИ ранее предположили, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем.
Бывшему журналисту, а сейчас советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и арестован на два месяца.
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Происшествия , Иван Сафронов , Игорь Суворов , Роскосмос , Интерфакс
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