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Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Журналиста оштрафовали за экстремистскую символику
Фото: @evgeny.kolesov
Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является. Об этом следует из материалов Останкинского районного суда Москвы.
Отмечается, что в логотипе на сайте «Силы закона», а также в ролике организации на YouTube был показан символ «Квадрат Сварога», который также используется запрещенной на территории России организацией «Северное братство». Колесов вину не признал и отметил, что такой логотип был у «Силы закона» лишь в течение двух недель, при этом сам ведущий не знал, что его использует «Северное братство».
Суд не принял доводы Колесова и оштрафовал его на тысячу рублей. Также штрафом в размере 10 тысяч рублей была наказана сама «Сила закона».
Колесов — предприниматель, более 20 лет живший и работавший в Китае. На Первом канале он ведет авторскую программу «Открытие Китая». В описании возглавляемой им «Силы закона» указано, что своей целью организация ставит содействие защите прав.
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Происшествия , Евгений Колесов , Северное братство , Москва
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