Журналиста оштрафовали за экстремистскую символику

Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является. Об этом следует из материалов Останкинского районного суда Москвы

Отмечается, что в логотипе на сайте «Силы закона», а также в ролике организации на YouTube был показан символ «Квадрат Сварога», который также используется запрещенной на территории России организацией «Северное братство» . Колесов вину не признал и отметил, что такой логотип был у «Силы закона» лишь в течение двух недель, при этом сам ведущий не знал, что его использует «Северное братство».

Суд не принял доводы Колесова и оштрафовал его на тысячу рублей. Также штрафом в размере 10 тысяч рублей была наказана сама «Сила закона».

Колесов — предприниматель, более 20 лет живший и работавший в Китае. На Первом канале он ведет авторскую программу «Открытие Китая». В описании возглавляемой им «Силы закона» указано, что своей целью организация ставит содействие защите прав.