Таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки 

Петербурге прохожие задержали водителя такси, подозреваемого в изнасиловании пассажирки. Об этом рассказал очевидец в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

По его словам, на Пражской улице он и его друзья встретили плачущую девушку, которая пожаловалась, что её изнасиловал таксист. Водителя пытались задержать, но он бросил автомобиль и скрылся. Подозреваемого удалось поймать при помощи полиции, уже в другом автомобиле.

«Он нажимает газ в пол и на повороте вылетает из тачки и убегает. Потом мы ездим с полицией по району и ищем его, а он проезжает мимо со своим другом на синем Рио и ДПС настигли его», — пишет очевидец.

Он опубликовал видео с места событий. Однако некоторые детали заставили пользователей усомниться в версии автора. Часть комментаторов заподозрила автора в постановочном видео и новости для хайпа. Вдобавок, в соцсетях появились граждане, откровенно пытающиеся использовать данную историю для разжигания ненависти к мигрантам.

Издание «Подъем» приводит слова одного из участников задержания, Алексея К.

«Таксист говорит, что это его девушка. Сама девушка отвечает, что он не её парень. После этого мужик нажимает педаль в пол и уезжает. От резкого поворота таксист вылетел из салона. Мой друг погнался за ним и кинул в него бутылку. Но таксист убежал», — рассказал свидетель.

По его словам, «минут через 20 этот человек со своим другом проезжал мимо на другой машине».

«Его опознали по синей куртке и скрутили. Также при нём нашли наркотики», — заявил Алексей.