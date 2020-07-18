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Таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки 

Майк Габриелян 20 минут назад
В Петербурге прохожие задержали водителя такси, подозреваемого в изнасиловании пассажирки. Об этом рассказал очевидец в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.
Российский таксист изнасиловал пассажирку с ВИЧ
По его словам, на Пражской улице он и его друзья встретили плачущую девушку, которая пожаловалась, что её изнасиловал таксист. Водителя пытались задержать, но он бросил автомобиль и скрылся. Подозреваемого удалось поймать при помощи полиции, уже в другом автомобиле.
«Он нажимает газ в пол и на повороте вылетает из тачки и убегает. Потом мы ездим с полицией по району и ищем его, а он проезжает мимо со своим другом на синем Рио и ДПС настигли его», — пишет очевидец.
Он опубликовал видео с места событий. Однако некоторые детали заставили пользователей усомниться в версии автора. Часть комментаторов заподозрила автора в постановочном видео и новости для хайпа. Вдобавок, в соцсетях появились граждане, откровенно пытающиеся использовать данную историю для разжигания ненависти к мигрантам.
Издание «Подъем» приводит слова одного из участников задержания, Алексея К.
«Таксист говорит, что это его девушка. Сама девушка отвечает, что он не её парень. После этого мужик нажимает педаль в пол и уезжает. От резкого поворота таксист вылетел из салона. Мой друг погнался за ним и кинул в него бутылку. Но таксист убежал», — рассказал свидетель.
По его словам, «минут через 20 этот человек со своим другом проезжал мимо на другой машине».
«Его опознали по синей куртке и скрутили. Также при нём нашли наркотики», — заявил Алексей.
Отметим, что правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мигранта обвинили в изнасиловании двух малолетних россиянок.
Комментарии 2
Происшествия , Видео , ГИБДД , МВД , Санкт-Петербург
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