Россиянин прыгнул с 9 этажа, спасаясь от пожара

На бульваре Трудящихся в Санкт-Петербурге мужчина выпрыгнул из окна квартиры на девятом этаже, спасаясь от пожара. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

"В 02:04 мск (время поступления информации о пожаре) в Колпино, бульвар Трудящихся, дом 4, в девятиэтажном жилом доме на 9-м этаже в однокомнатной сильно захламленной квартире площадью 32 кв. м горела обстановка по всей площади. В 02:48 мск [была объявлена] локализация [пожара]. Из парадной эвакуировано 15 человек. В квартире обнаружены тела мужчины женщины. Из окна горящей квартиры выпрыгнул мужчина, в тяжелом состоянии он был госпитализирован", — сообщила представитель управления.

Пожар был ликвидирован в 04:46 мск.

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, подтвердили ТАСС в медучреждении. "Он в оперблоке", — сказала собеседница агентства.