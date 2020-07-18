По Москве-реке разлилось нефтяное топливо 

Красногорске по Москве-реке разлилось дизельное топливо. Соответствующие кадры, снятые очевидцем, публикует Telegram-канал «Московские новости» в субботу, 18 июля.

«По Москве-реке течет бензиновое пятно <…> Это набережная в районе в районе улицы Головкина, дом 7», — прокомментировал автор видеозаписи.

По данным «Московских новостей», дизельное топливо вылилось из затонувшего судна. Оно ушло под воду и село на дно. «На место направлены сотрудники МЧС . Произошло все рядом с домом 89 по Центральной улице», — рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК в пресс-службе местного управления МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в момент затопления людей на судне не было, пострадавших нет.