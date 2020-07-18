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Страшная находка в элитном отеле: Анна Амбарцумян мертва 

Майк Габриелян 53 минуты назад
Страшная находка в элитном отеле
Фото: Instagram
В элитном московском отеле ночью нашли тело известного психолога и экстрасенса Анны Амбарцумян.
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В полицию обратился начальник охраны пятизвездочной гостиницы «Петр I» на улице Неглинной. Он рассказал, что в номере 546 найден труп постоялицы — Анны Амбарцумян. Рядом с телом лежали упаковки из-под таблеток «Нурофен». Это нестероидный противовоспалительный препарат, применяется как обезболивающее.
При осмотре тела эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Причины гибели эксперты установят при вскрытии, передает РЕН ТВ.
Предварительно известно, что смерть наступила за пять часов до того, как охрана нашла тело.
Анна Амбарцумян была хорошо известна российским телезрителям. Она выступала эксперта на различных шоу. Девушка являлась крестной правнучки Алисы Фрейндлих.
Проживала Амбарцумян в Петербурге, в элитном доме на набережной реки Карповки.
Девушка вела инстаграм, себя она называла «Королевой». Три дня назад Амбарцумян выложила снимок с Аскольдом Запашным, это ее последняя запись в соцсети.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Анна Амбарцумян обнаружила распад личности у артиста Ефремова из-за употребления спиртных напитков и приема запрещенных веществ.
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Происшествия , Алиса Фрейндлих , РЕН ТВ
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