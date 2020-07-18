Хозяйка избила веником недовольных туристов в Крыму 

Алуште хозяйка дома подралась с недовольными туристами после вопроса о налогах на сдаваемое жилье. При этом женщина использовала веник в качестве оружия.

Инцидент произошёл на территории частного дома, комнаты которого хозяйка сдает постояльцам, передает РЕН ТВ.

Заселившимся приезжим условия не понравились: в дверях были сломаны замки, а по стенам ползали тараканы. При этом хозяйка требовала 2 тысячи рублей в сутки. В итоге туристы решили съехать, но забрать вещи им не дали. Дело кончилось потасовкой.

Видео инцидента появилось в Сети.

«Скажите, пожалуйста, вы платите налоги?»— спрашивает девушка, видимо, желая позлить хозяйку.

«Я тебя сейчас веником…» — перебивает ее женщина, после чего стороны переходят к физическому контакту.

В итоге у женщины с веником оказалось расцарапано лицо. О травмах туристов не сообщается. Погасить конфликт смог только приехавший наряд полиции.

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