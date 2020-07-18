Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хозяйка избила веником недовольных туристов в Крыму 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Хозяйка избила веником недовольных туристов в Крыму
Фото: depositphotos.com
В Алуште хозяйка дома подралась с недовольными туристами после вопроса о налогах на сдаваемое жилье. При этом женщина использовала веник в качестве оружия.
Инцидент произошёл на территории частного дома, комнаты которого хозяйка сдает постояльцам, передает РЕН ТВ.
Заселившимся приезжим условия не понравились: в дверях были сломаны замки, а по стенам ползали тараканы. При этом хозяйка требовала 2 тысячи рублей в сутки. В итоге туристы решили съехать, но забрать вещи им не дали. Дело кончилось потасовкой.
Видео инцидента появилось в Сети.
«Скажите, пожалуйста, вы платите налоги?»— спрашивает девушка, видимо, желая позлить хозяйку.
«Я тебя сейчас веником…» — перебивает ее женщина, после чего стороны переходят к физическому контакту.
В итоге у женщины с веником оказалось расцарапано лицо. О травмах туристов не сообщается. Погасить конфликт смог только приехавший наряд полиции.
Ранее «Рамблер», что китайский турист, владеющий ушу, подрался с американцем, отрицающим роль СССР в победе над нацизмом.
Видео дня. Разлив топлива на Байкале
Комментарии 14
Происшествия , РЕН ТВ , Алушта , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С-400 взвинтили цену на F-35
С-400 взвинтили цену на F-35
Харламов представил новую пассию
Харламов представил новую пассию
«Приехали русню пострелять»
«Приехали русню пострелять»
Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву
Орлова раскрыла истинное отношении Фриске к Шепелеву
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение