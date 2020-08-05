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Балкон доходного дома XIX века обрушился в Петербурге 

РИА Недвижимость и ещё 2 43 минуты назад
Балкон доходного дома XIX века обрушился в Петербурге
Фото: РИА Новости
Балкон исторического здания в Центральном районе Петербурга обрушился с шестого этажа на пятый, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель администрации района.

"На Загородном проспекте, 24, на шестом этаже произошло самообрушение балкона, нижняя часть которого обрушилась на балкон пятого этажа. При этом металлические ограждения остались на месте. Пострадавших нет", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, сейчас на месте происшествия находятся представители органов власти, коммунальных служб, а также МЧС. Дальнейшие действия будут определены исходя из статуса дома, который, по предварительным данным, относится к памятникам регионального значения.
На Загородном проспекте, 24 находится бывший доходный дом Иоффа, построенный в XIX веке по проекту архитектора Александра Пеля и перестроенный в 1913-1915 годах архитектором Александром Лишневским. Здесь одно время жил выдающийся русский врач и ученый Сергей Боткин.
Ранее в конце мая четыре балкона обрушились на доме №20 на Кирочной улице, который также включен в перечень объектов культурного наследия Петербурга.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Санкт-Петербург
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