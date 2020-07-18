4 человека пострадали при взрыве газа в КБР

В результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в городе Баксан Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что 6.25 мск в субботу, 18 июля, в ведомство поступило сообщение, что в квартире, расположенной в доме на улице Свободы, произошла вспышка газовоздушной смеси.

В результате происшествия пострадали двое взрослых 1960 и 1963 годов рождения и двое детей 2013 и 2017 годов рождения. Их госпитализировали в республиканскую клиническую больницу в Нальчике и центральную районную больницу в Баксане.

Известно, что площадь возникшего в квартире пожара составила 200 квадратных метров, он был потушен в 7.10 мск.

По данным МЧС, никто не погиб. В тушении пожара были задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.