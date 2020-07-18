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Взрыв газа произошел в жилом доме в КБР, среди пострадавших есть дети 

Газета.Ru 20 минут назад
4 человека пострадали при взрыве газа в КБР
Фото: РИА Новости
В результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в городе Баксан в Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Отмечается, что 6.25 мск в субботу, 18 июля, в ведомство поступило сообщение, что в квартире, расположенной в доме на улице Свободы, произошла вспышка газовоздушной смеси.
В результате происшествия пострадали двое взрослых 1960 и 1963 годов рождения и двое детей 2013 и 2017 годов рождения. Их госпитализировали в республиканскую клиническую больницу в Нальчике и центральную районную больницу в Баксане.
Известно, что площадь возникшего в квартире пожара составила 200 квадратных метров, он был потушен в 7.10 мск.
По данным МЧС, никто не погиб. В тушении пожара были задействованы 16 человек и четыре единицы техники.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , Баксан , Кабардино-Балкарская Республика
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