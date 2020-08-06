Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020 Первая фотография датирована 4 ноября 2019 года. На ней видно множество ангаров и помещений, находящихся недалеко от воды. На втором снимке, сделанном сегодня российским спутником "Канопус-В", просматриваются лишь очертания располагающихся в районе порта зданий, разрушенные постройки и лежащее на боку судно.

Накануне в районе морского порта ливанской столицы Бейрут произошел взрыв. Волной от него были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, в зданиях многих кварталов города выбило стекла. По последним данным, погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены, многие числятся пропавшими без вести.

Как заявили местные власти, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможней в 2015 году. Ущерб оценили на сумму от трех до пяти миллиардов долларов.

Бейрут признали районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения. По всему Ливану объявили трехдневный траур.