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В Ливане после взрыва в Бейруте задержали 16 сотрудников порта 

Daily Storm и ещё 34 21 минуту назад
После взрыва в Бейруте задержали сотрудников порта
Фото: Reuters
Сотрудники военной полиции и Службы внутренней безопасности Ливана задержали по делу о взрыве в Бейруте 16 сотрудников порта, где произошло ЧП. На текущий момент правоохранители допросили 18 человек. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб ранее заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали несколько лет назад: их должны были ликвидировать, но не сделали этого.

«Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там [конфискованные] тонны нитрата аммония. Число задержанных до настоящего времени в рамках расследования составило 16 человек», — цитирует Le Journal de Quebeck сообщение военного прокурора Ливана Фади Акики.

Ранее глава таможенной службы Ливана Бадри Даэр заявил, что они неоднократно предупреждали власти Бейрута об опасности, которую представляет несколько тысяч тонн аммиачной селитры, которая хранилась на территории порта.

«Этот груз был конфискован по решению органов правосудия. Он был помещен в ангар №12 порта в Бейруте. Именно он и взорвался. С 2014 года и до недавнего времени мы шесть раз предупреждали органы правосудия о том, что этот груз необходимо вывезти из страны, но там нас не слушали», — цитирует «Интерфакс» Даэра.

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Жертвами трагедии стали 137 человек, более пяти тысяч пострадали. Здания, находившиеся неподалеку от места взрыва, были снесены или получили сильные повреждения. Без крыши над головой остались свыше 300 тысяч человек, десятки человек пропали без вести.
Кроме того, повреждения получили находящиеся в Бейруте здания посольств нескольких стран, включая российское. Одна из сотрудниц немецкой дипмиссия погибла. Больницы столицы Ливана оказались переполнены из-за раненых. Свою помощь предложили многие страны. От России было решено направить пять самолетов со спасателями и гуманитарным грузом.
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Комментарии
Происшествия , Африка , Войска , Катастрофы , Пожары , Хасан Диаб , Федеральная таможенная служба , Интерфакс , Бейрут , Ливан
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