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Власти приказали взять под домашний арест сотрудников администрации порта Бейрута 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Сотрудников порта Бейрута отправят под домашний арест
Фото: Михаил Алаеддин
Правительство Ливана после разрушительного взрыва в Бейруте распорядилось взять под домашний арест сотрудников администрации порта, отвечавших за хранение, охрану и инспекцию взрывчатых материалов с 2014 года, сообщили в среду ливанские СМИ со ссылкой на министра по делам беженцев Гаду Шрейм.

"Под домашний арест будут заключены все в администрации порта Бейрута, кто занимались хранением, охраной и инспекцией взрывчатых материалов в порту Бейрута с 2014 года", — заявила Шрейм.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, 113 человек погибли и свыше четырех тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
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Происшествия , Бейрут , Ливан
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