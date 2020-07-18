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Полицейский в США задушил латиноамериканца 

News.ru и ещё 1 17 минут назад
Полицейский в США задушил латиноамериканца
Фото: globallookpress.com
Генеральный прокурор штата Нью-Мексико Гектор Бальдерас выдвинул обвинения к бывшему полицейскому города Лас-Крусес Кристоферу Смелсеру. Его подозревают в убийстве удушением заключённого латиноамериканца Антонио Валенсуэлы, который попытался сбежать.
Инцидент произошёл во время погони, передаёт CBS. На видеозаписи, которая есть в распоряжении полиции, слышно, как сотрудник правоохранительных органов говорит: «Я собираюсь задушить тебя, братан».
Изначально Смелсера обвинили в непредумышленном убийстве и уволили. Однако Бальдерас решил заняться этим делом и забрал его у прокурора.
Адвокат экс-полицейского Эми Орландо считает обвинение политическим шагом.
Офицер Смелзер использовал технику, которая была санкционирована департаментом. Он был обучен этой технике. Внезапно её запретили, и он стал преступником, — сказала она.
Смерть Валенсуэлы вызвала протесты в городе. Некоторые жители сравнили произошедшее с убийством Джорджа Флойда.
25 мая полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) задержали 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.
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Комментарии 3
Происшествия , В мире , Криминал , МВД , CBS , США
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