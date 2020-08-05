Ученые из США смогли узнать больше о самом известном угоне самолета ХХ века, проанализировав отложения водорослей на купюрах, которые попали в руки угонщика в качестве выкупа, а спустя девять лет были найдены в песке на пляже, неподалеку от места, где угонщик покинул самолет с парашютом. Хотя выяснить судьбу преступника по-прежнему не удалось, они надеются, что их подход будет полезен для криминалистики.

Американские ученые добавили новые детали к самому известному и единственному нераскрытому делу об угоне самолета в гражданской авиации — в 1971 году в США мужчина захватил самолет, потребовал 200 тыс. долларов выкупа, и, получив их, выпрыгнул с парашютом. Его так и не удалось найти, но в 1980 году на пляже неподалеку от предполагаемого места приземления ребенок обнаружил часть денег выкупа. Специалисты проанализировали следы водорослей, осевших на купюрах и установили, когда те оказались на пляже. Свои выводы они изложили в статье в журнале Scientific Reports.

24 ноября 1971 года в США мужчина, назвавшийся Дэном Купером, купил в аэропорту Портленда билет до Сиэтла . Оказавшись в самолете, он передал стюардессе Флоренс Шаффнер записку:

«У меня в портфеле бомба. Я использую ее, если посчитаю необходимым. Я хочу, чтобы вы сели рядом со мной».

Шаффнер выполнила его требование и тихо попросила показать ей бомбу. Купер открыл портфель, в котором стюардесса увидела восемь красных цилиндров, прикрепленных к покрытым такой же красной изоляцией проводам, и большую цилиндрическую батарею. Закрыв портфель, Купер попросил стюардессу передать пилотам свои требования: предоставить ему 200 тыс. долларов в 20-долларовых непомеченных купюрах, два парашюта, а также чтобы самолет дозаправили, когда он приземлится в Сиэтле. Шаффнер передала инструкции Купера пилотам в кабине.

Пилоты связались с управлением воздушного движения аэропорта Сиэтл-Такома, которое, в свою очередь, проинформировало местные и федеральные власти. Требования угонщика было решено удовлетворить. Самолет сел в аэропорту Сиэтл-Такома, где Купер отпустил всех пассажиров и стюардесс. Во время дозаправки он изложил экипажу свой план: самолет должен был направиться на юго-восток в сторону Мехико на минимальной скорости, не поднимаясь выше 3000 метров.

Когда самолет поднялся в воздух, за ним направились истребители, расположившиеся так, чтобы Купер не мог видеть их в иллюминаторы. Во время полета в кабине пилотов включилась лампочка, указывающая, что был активирован кормовой воздушный лестничный аппарат. Пилот по внутренней связи спросил у Купера, нужна ли тому помощь, но он ответил отказом. Экипаж обратил внимание на изменение давления воздуха, свидетельствовавшее о том, что кормовая дверь была открыта.

Когда самолет сел, Купера на борту не было. С того момента больше его никто не видел.

До сих пор существовало лишь несколько улик, связанных с Купером. Одной из них стали три пакета с деньгами, которые 10 февраля 1980 года обнаружил восьмилетний Брайан Ингрэм на пляже Тина-Бар примерно в 14 км вниз по течению от Ванкувера, штат Вашингтон, и в 30 км от места, где Купер, по расчетам специалистов, должен был приземлиться. Полиция установила, что эти деньги были частью выкупа. Купюры лежали в том же порядке, в каком их сложили изначально.

В 2016 году ФБР заявило, что закрывает дело об угоне, так как не может его раскрыть. Отделение ФБР в Сиэтле сообщило, что спустя 45 лет пришло время «сосредоточиться на других делах».

«Тайна, которой окружен угон самолета Northwest Orient Airlines в ноябре 1971 года неизвестным человеком, вызвала значительное внимание всего мира и привела к десятилетиям поисков. Хотя ФБР благодарит всех за бесчисленные советы, к настоящему времени личность угонщика так и не установлена», — говорилось в заявлении ФБР.

Томас Кэй из Фонда развития науки в Аризоне и его коллега Марк Мельцер изучили отложения диатомовых водорослей на одной из купюр. Они исследовали крошечные фрагменты купюры с помощью сканирующего электронного микроскопа — он позволяет получить увеличение до 1 млн крат, а также дает возможность собрать информацию о составе, строении и некоторых других свойствах приповерхностных слоев.

Также они проверили, насколько хорошо диатомовые водоросли проникают через песок. Для этого они поместили современные банкноты в контейнер с песком, расположив на разной глубине, а затем поливали песок водой, в которой находились водоросли. Кроме того, пачки купюр помещали в воду в аквариуме, чтобы выяснить, как бумага поведет себя в воде и с какой скоростью будет оседать на дно.

Между угоном самолета и обнаружением денег прошло девять лет, однако на купюре находились следы лишь определенных сезонных видов водорослей — очевидно, деньги попали в песок незадолго до того, как Ингрэм на них наткнулся.

«На купюре Купера находились следы видов диатомовых водорослей, которые цветут только летом, — отмечается в исследовании. — Это свидетельствует, что деньги не были зарыты в землю сразу».

Согласно одному из предположений, деньги могли упасть в воду, когда Купер спрыгнул с самолета, а затем их отнесло течением к пляжу. Однако новые данные опровергают эту теорию.

«Деньги не плавали в воде годами, — говорит Кэй. — Иначе бы мы нашли следы водорослей, которые цветут и в другие времена года.

Таким образом, это задает очень узкий временной диапазон, в течение которого деньги намокли и были закопаны на пляже».

Как показали эксперименты, диатомовые водоросли способны проникать в купюры через песок — но лишь наиболее маленькие из них. Исследователи обнаружили виды водорослей, которые практически не появляются в ноябре, когда Купер угнал самолет, но обильно цветут в конце весны и начале лета.

Кроме того, маловероятно, что Купер закопал на пляже сухие пачки купюр — на бумаге нашлись крупные диатомовые водоросли, проникновение которых через песок затруднительно. Это исключает теорию, что Купер, приземлившись, двинулся вдоль реки и решил спрятать часть денег на пляже. Также ученые отмели версию, что деньги намокли при приземлении Купера, и затем он их закопал.

Однако новые данные порождают вопросов больше, чем дают ответов.

Как деньги попали в воду спустя столько времени? Почему они оказались именно в этом месте, неподалеку от точки предполагаемого приземления Купера? Как они попали в реку и почему остались практически нетронутыми — на пачках купюр даже сохранились резинки?

«Купер до сих пор сбивает нас с толку», — говорит Кэй.

Хотя полученная информация и не дает возможности узнать больше о судьбе Купера, она открывает новые горизонты для криминалистики, считают авторы работы. Поиск следов водорослей можно использовать, чтобы установить временной промежуток, в который жертва или улики попали в воду. Они рассчитывают, что этот метод будет полезен для проведения судмедэкспертиз.