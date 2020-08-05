Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шесть человек погибли из-за урагана «Исаиас» в США 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Шесть человек погибли из-за урагана «Исаиас» в США
Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Ураган "Исаиас", обрушившийся на ряд регионов США, стал причиной гибели шести человек. Об этом сообщает "Газета.ру".
Согласно данным телеканала NBC, два человека погибли в штатах Делавэр и Пенсильвания, еще два — в Мэриленде и Нью-Йорке. В результате воздействия стихии также скончались два жителя штата Северная Каролина.
Накануне, 4 августа, в штатах Нью-Йорк и Вашингтон объявили погодное предупреждение из-за надвигающегося шторма.
Кроме того, "Исаиас" оставил без электроэнергии более 3 миллионов потребителей в девяти американских штатах.
Москва24: последние новости
Коттедж Олега Тинькова обокрали в Москве Коттедж Олега Тинькова обокрали в Москве 18 человек пострадали из-за обрушения моста в ЕАО во время военных учений 18 человек пострадали из-за обрушения моста в ЕАО во время военных учений Житель Солнечногорска ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском Житель Солнечногорска ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском
Происшествия , В мире , Наркооборот , Наркотики , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение