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Дело Ефремова передано в прокуратуру

Деловая газета "Взгляд"иещё 16
39 минут назад
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Уголовное дело по факту смертельного ДТП в отношении актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру.
Дело Ефремова передано в прокуратуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Ефремову, устроившему смертельное ДТП в Москве, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Актер обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.
Потерпевшими по делу признаны родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова – вдова, два сына и брат.
Близкие погибшего потребовали компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей.
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Происшествия,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС
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