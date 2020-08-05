Сотрудник ДПС рассказал о поведении Ефремова после ДТП 

"Ефремов говорил неоднократно так: "Ой, я дурак, что я наделал, зачем я напился". Мы находились совместно с Ефремовым с позднего вечера и до раннего утра, раз пять он это повторял", — рассказал Маркиянов, одним из первых прибывший на место аварии.

По его словам, актер также пытался подойти к автомобилю Сергея Захарова . Полицейским даже пришлось сопроводить Ефремова в служебную машину, чтобы он этого не делал, добавил свидетель.

В суде выступили два сотрудника ДПС. Один из них сообщил, что в вечер аварии артист был сильно пьян: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя. Помимо этого, инспектор обратил внимание на другие признаки опьянения, в частности, на неустойчивую походку и характерный запах.

Второй опрошенный на слушаниях полицейский заявил, что во время ДТП за рулем джипа находился именно Михаил Ефремов.

Сам актер не признал вину в смертельной аварии и сказал, что ничего о ней не помнит. Ефремов также заявил в суде, что не помнит, как его возили на медосвидетельствование. Один из инспекторов заявил в суде, что актер сам согласился пройти процедуру.

Смертельное ДТП в центре Москвы

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Согласно результатам экспертизы, актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов "скорее мычал, чем говорил" и был не в состоянии вспомнить, что произошло. Однако, как заявил тогда адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал" (это зафиксировано в материалах дела).

Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.

Ранее во время следствия Ефремов уже отказывался признавать вину в ДТП, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.