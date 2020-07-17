«Пусть не называет козлом»: водитель напал на пенсионера 

Водитель автобуса в Белгороде выгнал пенсионера, оплатившего проезд, из салона. Об этом сообщает «Подъем».

«Пусть не называет козлом!» — произносит водитель на видеозаписи, которую опубликовало издание.

На ней другие пассажиры возмущаются поведением водителя, а также заявляют о готовности подтвердить тот факт, что пенсионер оплатил проезд. По данным «Подъема», инцидент произошел в автобусе, следующем по маршруту №43.

В Единой транспортной компании (ЕТК) Белгорода изданию подтвердили, что подобное происшествие имело место, и сообщили, что оно стало поводом для служебной проверки.

По ее результатам выяснилось, что причиной конфликта стало несоблюдение пассажиром правил пользования общественным транспортом — он не держался за поручень во время движения автобуса. Кроме того, пенсионер нахамил водителю.

«Считаем, что в случившемся виноваты обе стороны», — заявили при этом в ЕТК.

Там сообщили, что водителю было объявлено замечание за то, что поддался на провокацию, а также призвали жителей Белгорода быть взаимовежливыми и относиться к труду водителей уважительно.