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«Пусть не называет козлом»: водитель напал на пенсионера 

Артём Кульша 34 минуты назад
Водитель автобуса в Белгороде выгнал пенсионера, оплатившего проезд, из салона. Об этом сообщает «Подъем».
«Пусть не называет козлом!» — произносит водитель на видеозаписи, которую опубликовало издание.
На ней другие пассажиры возмущаются поведением водителя, а также заявляют о готовности подтвердить тот факт, что пенсионер оплатил проезд. По данным «Подъема», инцидент произошел в автобусе, следующем по маршруту №43.
В Единой транспортной компании (ЕТК) Белгорода изданию подтвердили, что подобное происшествие имело место, и сообщили, что оно стало поводом для служебной проверки.
По ее результатам выяснилось, что причиной конфликта стало несоблюдение пассажиром правил пользования общественным транспортом — он не держался за поручень во время движения автобуса. Кроме того, пенсионер нахамил водителю.
«Считаем, что в случившемся виноваты обе стороны», — заявили при этом в ЕТК.
Там сообщили, что водителю было объявлено замечание за то, что поддался на провокацию, а также призвали жителей Белгорода быть взаимовежливыми и относиться к труду водителей уважительно.
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Происшествия , Видео , Белгород
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