На Бали задержан россиянин

Он добавил, что у россиянина, возможно, есть деньги, но он не хочет арендовать жилье, так как рейсов в Россию нет.

По данным властей, россиянин поселился на пустыре на территории международного аэропорта Нгура Рай, откуда он не мог в течение месяца вылететь из-за ограничений на транспортное сообщение и отсутствие рейсов в Россию. Там он и был задержан местной полицией.