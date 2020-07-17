На Бали задержан россиянин

Власти индонезийского острова Бали
задержали россиянина, который поселился в аэропорту после того, как не имел возможности в течение месяца покинуть остров, пишет портал News.Com.Au.
«Этот человек нарушил местное законодательство, поэтому теперь им займется миграционная служба....После этого он будет депортирован обратно в свою стран», - заявил глава агентства общественного порядка в Бадунг-Ридженси Густи Агунг Керта Сурьянегара,
Он добавил, что у россиянина, возможно, есть деньги, но он не хочет арендовать жилье, так как рейсов в Россию нет.
«Надеюсь, российское консульство поможет», — заключил Сурьянегара.
По данным властей, россиянин поселился на пустыре на территории международного аэропорта Нгура Рай, откуда он не мог в течение месяца вылететь из-за ограничений на транспортное сообщение и отсутствие рейсов в Россию. Там он и был задержан местной полицией.