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СМИ сообщили о задержании застрявшего на Бали российского туриста

Rambler News Serviceиещё 3
51 минуту назад
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Власти индонезийского острова Бали задержали россиянина, который поселился в аэропорту после того, как не имел возможности в течение месяца покинуть остров, пишет портал News.Com.Au.
На Бали задержан россиянин
Фото: ReutersReuters
«Этот человек нарушил местное законодательство, поэтому теперь им займется миграционная служба....После этого он будет депортирован обратно в свою стран», - заявил глава агентства общественного порядка в Бадунг-Ридженси Густи Агунг Керта Сурьянегара,
Он добавил, что у россиянина, возможно, есть деньги, но он не хочет арендовать жилье, так как рейсов в Россию нет.
«Надеюсь, российское консульство поможет», — заключил Сурьянегара.
По данным властей, россиянин поселился на пустыре на территории международного аэропорта Нгура Рай, откуда он не мог в течение месяца вылететь из-за ограничений на транспортное сообщение и отсутствие рейсов в Россию. Там он и был задержан местной полицией.
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Происшествия,Бали
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