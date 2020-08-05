Ефремов отказался признать вину за ДТП

Актёр Михаил Ефремов заявил, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал артист в ходе рассмотрения его уголовного дела по существу.
Ранее суд продлил срок домашнего ареста Михаила Ефремова до 22 января 2021 года.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.