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Потерпевшие согласовали сумму исков Михаилу Ефремову 

Говорит Москва и ещё 8 1 час назад
Потерпевшие согласовали сумму исков Ефремову
Фото: РИА Новости
Адвокат родственников погибшего Сергея Захарова размер запрашиваемой компенсации не назвал.

«Сумма будет фигурировать в гражданских исках», — отметил Александр Добровинский в беседе с ТАСС. При этом суд отказался считать потерпевшей гражданскую жену Сергея Захарова, с которой он прожил 20 лет, но не был расписан.

Михаил Ефремов, по версии прокурора, превысил скорость на 25 км/час и потерял управление.

«Мне понятно предъявлено обвинение. Как я могу признать вину, когда ничего не помню?» — сказал артист в суде.

Сотрудник ДПС, который также присутствовал на заседании, заявил, что Ефремов был пьян, у него в крови обнаружено порядка 1 промилле алкоголя.
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Происшествия , Криминал , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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