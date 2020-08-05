Потерпевшие согласовали сумму исков Ефремову

Адвокат родственников погибшего Сергея Захарова размер запрашиваемой компенсации не назвал.
«Сумма будет фигурировать в гражданских исках», — отметил Александр Добровинский в беседе с ТАСС. При этом суд отказался считать потерпевшей гражданскую жену Сергея Захарова, с которой он прожил 20 лет, но не был расписан.
Михаил Ефремов, по версии прокурора, превысил скорость на 25 км/час и потерял управление.
«Мне понятно предъявлено обвинение. Как я могу признать вину, когда ничего не помню?» — сказал артист в суде.
Сотрудник ДПС, который также присутствовал на заседании, заявил, что Ефремов был пьян, у него в крови обнаружено порядка 1 промилле алкоголя.