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Свидетель подтвердил, что Ефремов был за рулем в момент ДТП 

Вечерняя Москва и ещё 7 1 час назад
Свидетель: Ефремов был за рулем в момент ДТП
Фото: РИА Новости
Свидетель ДТП с Михаилом Ефремовым подтвердил инспектору ДПС Козлову, что актер был за рулем. Об этом правоохранитель рассказал в ходе рассмотрения уголовного дела по существу.
Как рассказал сотрудник Госавтоинспекции, после сигнала о ДТП он прибыл на место происшествия, осмотрел его, вызвал МЧС и «скорую», после чего оградил участков аварии.
По словам Козлова, по прибытии Ефремов был на проезжей части, Захаров — зажат в машине. О том, кто были участники аварии, стражу порядка рассказали очевидцы произошедшего.
Далее правоохранитель предложил актеру пройти освидетельствование на алкогольное опьянение. Выяснилось, что актер был сильно нетрезв.
Отвечая на вопрос, кто является виновником аварии, Козлов обратил внимание, что один из свидетелей случившегося «показал на Ефремова».

— Я просто подходил к людям и спрашивал, что произошло. Люди отвечали, что Ефремов выехал на встречу, один-два человека. Сведения они давали одинаковые: выехал на встречку черный автомобиль и врезался. За рулем был Ефремов, — пояснил сотрудник ДПС. Его слова приводит корреспондент «ВМ» с места событий.

Ранее актер пожаловался на оскорбления со стороны адвоката семьи Захаровых и объяснил, почему не признает вину в смертельной аварии. Кроме того, адвокат Ефремова обвинил сторону потерпевших в фальсификации доказательств.
Напомним, вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой Сергей Захаров позже умер в больнице.
Проведенная экспертиза показала, что артист на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , МЧС , ГИБДД
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