Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео 

Белгороде водитель рейсового автобуса на глазах у пассажиров вышвырнул на улицу пенсионера. Потасовку двух мужчин снял на камеру мобильного телефона очевидец. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Подъём».

Предположительно, инцидент произошел в автобусе, следующем по маршруту №43. Рассерженный на пассажира водитель вытолкал его взашей из салона транспортного средства. Поводом для такого поступка стало хамство пожилого мужчины. При этом наблюдавшие за происходящим другие пассажиры были крайне возмущены поведением сотрудника городской транспортной компании. Они не преминули напомнить буйному водителю, что пенсионер оплатил свой проезд.