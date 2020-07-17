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ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

Деловая газета "Взгляд"иещё 12
17 минут назад
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Правоохранители предотвратили теракт в Хабаровске, изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Хабаровске. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», – указано в сообщении, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, в дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.
«Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России», – добавляется в сообщении.
В настоящее время преступник арестован.
Ранее на этой неделе сотрудники ФСБ России выявили в Ростовской области ячейку запрещенной террористической организации «Исламское государство», которая планировала теракты в медицинских и учебных заведениях.
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Происшествия,ФСБ,Исламское государство,РИА Новости,Хабаровск
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