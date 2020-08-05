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«Судно было оштрафовано»: капитан корабля с взорвавшимся грузом объяснил стоянку длиною в 11 месяцев 

ТК «Звезда» и ещё 10 53 минуты назад
По его словам, груз, который они должны были взять, оказался неподходящим для судна. Команда отказалась его брать, из-за чего был сорван контракт.
Капитан судна Rhosus, на борту которого взорвался груз в Бейруте, Борис Прокошев рассказал «Звезде», почему судно было оштрафовано и простояло в порту 11 месяцев.

«Когда мы пришли в Бейрут для погрузки, груз оказался неподходящим для нашего судна. Там была дорожная техника очень тяжелая. На крышку трюма поставили тяжелую машину и она прогнулась. Я начал бить в колокола, поломаем судно, но хозяин заставлял меня брать груз», — рассказал Прокошев.

Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
По его словам, к тому же возмутилась команда, подозревая, что за срыв контракта им не будут платить деньги.

«Он должен был заплатить штраф за то, что мы не погрузили груз и портовые сборы за стоянку. Но этого не заплатил, из-за этого власти арестовали судно до оплаты всех долгов. Вот так мы и остались в Бейруте», — отметил он.

Судно простояло в порту 11 месяцев, заявил командир корабля.
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Происшествия , Видео , Ярославский вокзал , Бейрут
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