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Россиянин убил сына за плохое поведение 

Артём Кульша и ещё 6 36 минут назад
Россиянин забил до смерти шестилетнего сына
Фото: depositphotos.com
Житель Московской области, недовольный поведением сына, убил его. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета (СК) России.
3 августа житель Талдомского городского округа сообщил в правоохранительные органы о смерти своего шестилетнего сына в результате падения с лестницы в подъезде.
Следователи и криминалисты СК прибыли на место происшествия. Они осмотрели тело ребенка, обнаружили на нем множество травм и передали его на судебно-медицинскую экспертизу. Эксперт обнаружил на теле следы по меньшей 20 ударов и сделал вывод, что именно они повлекли смерть мальчика, вызвав травматологический шок.
Отец ребенка был допрошен. Он признался, что причинил тому телесные повреждения по причине недовольства его поведением. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он был задержан.
В настоящее время сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, в частности, устанавливают причины и обстоятельства, которые способствовали совершению преступления, и изучают семейно-бытовые условия, в которых проживал погибший ребенок.
Комментарии
Происшествия , Криминал , После праздников , МВД , Московская область
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