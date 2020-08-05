Россиянин забил до смерти шестилетнего сына

Житель Московской области , недовольный поведением сына, убил его. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета (СК) России.

3 августа житель Талдомского городского округа сообщил в правоохранительные органы о смерти своего шестилетнего сына в результате падения с лестницы в подъезде.

Следователи и криминалисты СК прибыли на место происшествия. Они осмотрели тело ребенка, обнаружили на нем множество травм и передали его на судебно-медицинскую экспертизу. Эксперт обнаружил на теле следы по меньшей 20 ударов и сделал вывод, что именно они повлекли смерть мальчика, вызвав травматологический шок.

Отец ребенка был допрошен. Он признался, что причинил тому телесные повреждения по причине недовольства его поведением. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он был задержан.

В настоящее время сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, в частности, устанавливают причины и обстоятельства, которые способствовали совершению преступления, и изучают семейно-бытовые условия, в которых проживал погибший ребенок.