Россиянин забил до смерти шестилетнего сына

В Талдомском городском округе задержали подозреваемого в причинении смертельных травм шестилетнему сыну, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по области Ольга Врадий

«По данным следствия, 3 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти ребенка, который, со слов отца, упал в подъезде с лестницы. В ходе осмотра на теле мальчика сотрудники обнаружили множество травм, а в дальнейшем и судебно-медицинский эксперт подтвердил наличие следов не менее чем от 20 ударных воздействий, многочисленных кровоподтеков, повлекших развитие травматологического шока, от которого наступила смерть ребенка», — сказала собеседница агентства.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. На допросе отец мальчика признался в содеянном. Он сказал, что причинил сыну травмы «из-за недовольства его поведением».

Сотрудники СК устанавливают все причины и обстоятельства преступления. Изучаются семейно-бытовые условия жизни мальчика. В ближайшее время следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.