В результате взрыва 4 августа погибли около 100 человек, пострадали более 4 000.

В воздухе Бейрута после взрыва оказалось опасное вещество, способное вызывать онкологические заболевания. Об этом заявил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин

По его словам, после взрыва над городом образовалось плотное оранжевое облако из частиц зданий и продуктов горения. Опасные вещества должны осесть через два-три дня, но до тех пор горожанам лучше носить респиратор.

«Там же разрушены десятки зданий. Они могли быть построены в 1950–1960-е годы с использованием асбеста. Это уже опасное вещество, которое вызывает онкологические заболевания», — приводит телеканал «360» слова эксперта

В результате взрыва 4 августа погибли около 100 человек, пострадали более 4 000. Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, причиной является взрыв селитры.

Как заявил мэр города Марван Аббуд, ущерб, нанесенный столице Ливана, превышает три миллиарда долларов. Без жилья остались почти 300 тысяч человек.