Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: опасное вещество оказалось в воздухе Бейрута после взрыва 

ТК «Звезда» и ещё 5 59 минут назад
В результате взрыва 4 августа погибли около 100 человек, пострадали более 4 000.
В воздухе Бейрута после взрыва оказалось опасное вещество, способное вызывать онкологические заболевания. Об этом заявил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.
По его словам, после взрыва над городом образовалось плотное оранжевое облако из частиц зданий и продуктов горения. Опасные вещества должны осесть через два-три дня, но до тех пор горожанам лучше носить респиратор.

«Там же разрушены десятки зданий. Они могли быть построены в 1950–1960-е годы с использованием асбеста. Это уже опасное вещество, которое вызывает онкологические заболевания», — приводит телеканал «360» слова эксперта

В результате взрыва 4 августа погибли около 100 человек, пострадали более 4 000. Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий. По предварительным данным, причиной является взрыв селитры.
Как заявил мэр города Марван Аббуд, ущерб, нанесенный столице Ливана, превышает три миллиарда долларов. Без жилья остались почти 300 тысяч человек.
ТК «Звезда»: последние новости
Неизвестный обокрал коттедж семьи Тиньковых в Москве Неизвестный обокрал коттедж семьи Тиньковых в Москве Владельцу турбазы на Алтае предъявлено обвинение в гибели семьи туристов Владельцу турбазы на Алтае предъявлено обвинение в гибели семьи туристов Огромная рыба утащила на дно украинского рыбака Огромная рыба утащила на дно украинского рыбака
Комментарии
Происшествия , Видео , Игорь Никулин , ООН , Бейрут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение