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Адвокат Сафронова заявил о слежке российской разведки за своим подзащитным 

ТАСС и ещё 8 54 минуты назад
Российская разведка следила за Сафроновым
Фото: ТАСС
Сотрудники российской разведки вели слежку за бывшим журналистом Иваном Сафроновым с сентября 2019 года, материалы наблюдения разведчиков стали основой уголовного дела в его отношении. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.

"В постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого упоминаются два сообщения от неких органов внешней разведки от сентября 2019 года и марта 2020 года, когда он якобы встречался с агентом иностранной спецслужбы", — сказал Павлов.

Кроме того, по словам Павлова, в сообщениях разведки сказано, что сотрудник чешской спецслужбы, которому обвиняемый якобы передал секретные материалы, "имеет специальную подготовку и причастен к деятельности данной иностранной спецслужбы, а собранные и переданные Сафроновым И. И. сведения попали в распоряжение иностранных спецслужб".
Павлов отметил, что он не понимает, почему российские спецслужбы так давно знали о противоправной деятельности Сафронова и следили за ним, но задержали его только совсем недавно. "Чего они ждали? Обвинение и те материалы, с которыми ознакомили защиту, оставляют эти вопросы без ответов", — отметил Павлов. Он подчеркнул, что обвинение в отношении бывшего журналиста до сих пор не конкретизировано.
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Происшествия , Иван Сафронов
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