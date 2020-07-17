Рабочие устроили бунт в Шереметьево 

По его данным, сегодня утром более 100 строителей, которые принимают участие в ремонте взлетно-посадочной полосы (ВПП), расположенной у пассажирского терминала В, собрались на стройке, отказались работать и потребовали оплаты сверхурочной работы.

«Серьезных стычек пока не было», — сообщает «База».

Несмотря на это, сотрудники полиции и Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия), которые дежурят на месте, задержали несколько человек. В настоящее время представители руководства фирмы, сотрудниками которой являются взбунтовавшиеся строители, ведут переговоры с протестующими, однако конфликт не исчерпан до сих пор.

14 июля, как сообщал «Рамблер», рабочие устроили массовую драку на строительной площадке дома на Балаклавском проспекте на юге Москвы. В частности, они бросали кирпичи друг в друга и припаркованные рядом со стройкой автомобили. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали несколько человек. Причина возникновения драки не сообщалась.