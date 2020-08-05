У дебошира нет шанса избежать общественного контроля. Никто не отвертится. За этим следит институт старейшин. Те, кто действительно чувствует себя виновным, не могут отказаться и возвращаются. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД чеченский политолог Саид Бицоев. Так он прокомментировал добровольный отъезд сотни молодых чеченцев из Москвы в Грозный, где их ожидает наказание.

«Скорее всего, с ними поработали представители чеченской администрации и общественной организации — Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений. Видимо, этим двум структурам стало известно, что такие-то ребята в Москве совершают неблаговидные поступки. Эта официальная структура обращается к родителям, и уже родители сами влияют на своих детей. По просьбе родителей молодые люди возвращаются домой. Те, кто действительно чувствует себя виновными, не могут отказаться», — пояснил чеченский политолог Саид Бицоев. Он напомнил, что в чеченском обществе дети обычно не могут ослушаться родителей. «Действует институт старейшин. Тут не принято говорить родителям: идите к черту, я делаю что хочу», — добавил он.

В качестве наказания чеченские общественные организации используют советский опыт. «Если решено, что молодой человек в глазах других россиян опозорил республику, то он должен понести адекватное наказание. Провинившихся заставляют выполнять общественно полезные работы, например, подметать улицу. Чистить улицы — это не мужское дело, считается в Чечне. Значит, задача такого наказания — сбить спесь, напомнить о необходимости вести себя в соответствии с нормами», — рассказал политолог.

Бицоев считает, что в последние годы внимания к молодым чеченцам, живущим в центральных городах России, со стороны взрослых стало меньше. «Раньше каждый молодой человек был на счету, контролировался с родины: звонки от родителей, от учителей из школы, где он учился. Все интересовались: „Чем ты там в Москве или в Питере занимаешься — учишься, работаешь?“. Попасть в Москву считалось заслугой. А сейчас там ходят толпы молодых чеченцев. Не поймешь, где они зарабатывают себе на жизнь. На стройке, в такси, в магазине? Без контроля старших некоторые из них попадают в криминальные сводки», — сетует эксперт.

Во вторник стало известно, что по призыву властей Чечни «на перевоспитание» в республику из Москвы добровольно вернулось более 100 молодых людей. Как заявил депутат Госдумы Адам Делимханов , отдалившись от дома, эти парни пристрастились к наркотикам и систематически нарушали общественный порядок, сообщает РИА Новости.