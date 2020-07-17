Ситуация на строительной площадке Шереметьево находится под полным контролем, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Представитель воздушной гавани также подчеркнул, что инцидент является исключительно внутренним делом компании «Энергострой», которая является подрядчиком по реконструкции взлётно-посадочной полосы №1, передаёт РБК.

Ранее в Telegram-канал Baza появилось сообщение о том, что строители взлётно-посадочной полосы устроили бунт, требуя выплатить деньги за сверхурочную работу. Как писал NEWS.ru, 15 июля в Санкт-Петербурге у «Лахта-центра» собрались недовольные рабочие. По некоторым данным, строители требовали выплаты заработной платы. При этом прибывшие на место журналисты столкнулись с нежеланием работников прокомментировать происходящее. На вопросы представителя СМИ мужчина в гражданской одежде заявил, что сейчас здесь будет драка.