Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шереметьево прокомментировали сообщения о бунте строителей 

News.ru и ещё 16 57 минут назад
Ситуация на строительной площадке Шереметьево находится под полным контролем, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Представитель воздушной гавани также подчеркнул, что инцидент является исключительно внутренним делом компании «Энергострой», которая является подрядчиком по реконструкции взлётно-посадочной полосы №1, передаёт РБК.
Ранее в Telegram-канал Baza появилось сообщение о том, что строители взлётно-посадочной полосы устроили бунт, требуя выплатить деньги за сверхурочную работу. Как писал NEWS.ru, 15 июля в Санкт-Петербурге у «Лахта-центра» собрались недовольные рабочие. По некоторым данным, строители требовали выплаты заработной платы. При этом прибывшие на место журналисты столкнулись с нежеланием работников прокомментировать происходящее. На вопросы представителя СМИ мужчина в гражданской одежде заявил, что сейчас здесь будет драка.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
News.ru: последние новости
Свыше ста литров топлива могло вылиться в Байкал с накренившегося судна Свыше ста литров топлива могло вылиться в Байкал с накренившегося судна Суд оставил под арестом Сергея Фургала Суд оставил под арестом Сергея Фургала Погибшая во время липосакции девушка была опытным стоматологом Погибшая во время липосакции девушка была опытным стоматологом
Происшествия , Видео , Другое , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Все профукала. Пригожина взбесила экс-супргуга
Все профукала. Пригожина взбесила экс-супргуга
Россиянка родила посреди рынка и выкинула младенца
Россиянка родила посреди рынка и выкинула младенца
Видео
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
02:47
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение