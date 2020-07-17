Риску распространения бубонной чумы подвержены 17 из 21 аймака Монголии . Об этом заявил изданию «Синьхуа» заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Монголии и Китае были выявлены несколько случаев заболевания чумой. 14 июля стало известно, что в Монголии умер 15-летний подросток из провинции Говь-Алтай, который заразился чумой, съев мясо сурка (тарбагана). На карантин было помещено около 20 человек, которые тесно контактировали с ним.

По словам Амгаланбаяра, в общей сложности 137 сомонов 17 монгольских аймаков подвержены большому риску распространения бубонной чумы. В частности, западные провинции Монголии.

«Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое передается блохами. (…) С момента обнаружения данной инфекции в масштабах Монголии было зарегистрировано шесть предполагаемых случаев заражения бубонной чумой», — пояснил он.

Ученый призвал жителей Монголии прекратить охотиться на сурков и есть их, чтобы «оставаться здоровыми» и остановить распространение инфекции. А также отметил, что в этом году планируется провести вакцинацию более 32 тыс. человек, которым грозит риск заражения чумой.