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Бубонная чума распространяется у границ России 

Алиса Селезнёва и ещё 2 14 минут назад
Риску распространения бубонной чумы подвержены 17 из 21 аймака Монголии. Об этом заявил изданию «Синьхуа» заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Монголии и Китае были выявлены несколько случаев заболевания чумой. 14 июля стало известно, что в Монголии умер 15-летний подросток из провинции Говь-Алтай, который заразился чумой, съев мясо сурка (тарбагана). На карантин было помещено около 20 человек, которые тесно контактировали с ним.
По словам Амгаланбаяра, в общей сложности 137 сомонов 17 монгольских аймаков подвержены большому риску распространения бубонной чумы. В частности, западные провинции Монголии.
«Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое передается блохами. (…) С момента обнаружения данной инфекции в масштабах Монголии было зарегистрировано шесть предполагаемых случаев заражения бубонной чумой», — пояснил он.
Ученый призвал жителей Монголии прекратить охотиться на сурков и есть их, чтобы «оставаться здоровыми» и остановить распространение инфекции. А также отметил, что в этом году планируется провести вакцинацию более 32 тыс. человек, которым грозит риск заражения чумой.
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Происшествия , Видео , В мире , Синьхуа , Монголия
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