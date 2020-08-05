Человек пострадал при пожаре в доме под Красноярском

"Сообщение поступило в оперативную службу сегодня в начале пятого утра, когда все жильцы дома спали. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны было установлено, что горит кровля дома по всей площади, из двух квартир вырывалось открытое пламя, в остальных было плотное задымление