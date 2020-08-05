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Один человек пострадал при пожаре в доме под Красноярском 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Человек пострадал при пожаре в доме под Красноярском
Фото: depositphotos.com
Пожарные потушили возгорание площадью 180 кв. м в четырехквартирном жилом доме в городе Канске Красноярского края, один человек госпитализирован. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

"Сообщение поступило в оперативную службу сегодня в начале пятого утра, когда все жильцы дома спали. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны было установлено, что горит кровля дома по всей площади, из двух квартир вырывалось открытое пламя, в остальных было плотное задымление

Площадь [возгорания] составила 180 кв. м. В результате пожара пострадал мужчина, он доставлен в районную городскую больницу", — говорится в сообщении.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Пожарные ликвидировали возгорание в 07:38 (03:38 мск), в тушении участвовало 12 человек и пять единиц техники.
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Происшествия , Канск , Красноярск , Красноярский Край
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