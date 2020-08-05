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Девять человек погибли при обрушении склада в Харбине 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Девять человек погибли при обрушении склада в Харбине
Фото: globallookpress.com
Девять человек погибли в результате обрушения склада на северо-востоке Китая. ЧП произошло третьего августа в 9 утра по местному времени в городе Харбин (провинция Хэйлунцзян). Как сообщает ТАСС, разрушилась часть несущей конструкции четырехэтажного склада, принадлежащего продовольственной компании Harbin Yushou.
Спасателям понадобились сутки, чтобы извлечь из-под обломков тела всех погибших. В операции принимали участие около 350 сотрудников экстренных служб, в том числе 45 медицинских работников. Сейчас специалисты выясняют причину обрушения. Собственник, арендатор и арендодатель здания задержаны.
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Происшествия , Китай , Харбин
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