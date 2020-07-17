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Таксист избил беременную женщину в Магнитогорске 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 37 минут назад
Беременная россиянка стала жертвой таксиста
Фото: РИА Новости
В Магнитогорске водитель такси напал на женщину, которая находилась на восьмом месяце беременности.
Инцидент произошел 6 июня, однако о нем стало известно лишь сейчас. Женщина сделала замечание водителю такси, который припарковал машину возле дома 13 на улице Николая Шишка в Магнитогорске, сообщает cheltv.ru.
В ответ водитель несколько раз ударил потерпевшую по лицу и якобы пытался побить ее ногами по животу. Жители дома услышали крики и выбежали во двор, после чего таксист скрылся с места преступления.
Потерпевшая зафиксировала побои и обратилась в полицию и прокуратуру. Следствие проверит все обстоятельства случившегося и обещает в скором времени вынести процессуальное решение.
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