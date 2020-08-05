Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лев: гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года — Рамблер/гороскопы 

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня и ещё 1 40 минут назад
Россиянка родила посреди рынка и выкинула младенца
Фото: depositphotos.com
Сегодня Львы не в лучшей психологической форме, что может отразиться и на форме физической. Активность, креативность и самоуверенность окажутся у многих представителей знака всего лишь фасадом, за которым скрывается ранимость, чувствительность, мнительность и слабая вера в себя. Даже при легких недомоганиях показан щадящий режим, не помешает проверенный способ телесного или духовного исцеления.
Любовный гороскоп на сегодня для Льва
Если в этот день вы более ранимы и обидчивы, чем обычно, не старайтесь скрыть этот факт. Поделитесь с любимым человеком своими переживаниями и попросите партнера взвешивать свои слова. Одинокие Львы могут погрузиться в прошлое и не заметить к себе интереса в настоящем.
Финансовый гороскоп на сегодня для Льва
Львам требуется быть осмотрительнее в контактах и не доверять никому. В этот день торговцам и посредникам не следует передавать свои деньги в распоряжение другим людям. Также лучше воздержаться от закупки товаров в кредит. Происходит замедление товарно-денежного обмена, падение спроса на ваши товары и услуги.
Комментарии 4
Происшествия , Новости регионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Лукашенко в панике ищет объяснения
Лукашенко в панике ищет объяснения
Видео
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
02:45
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
Шоу-бизнес
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
00:31
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
Происшествия
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
00:11
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение