Франция отправила помощь Ливану

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция направила помощь Ливану в связи с мощным взрывом в Бейруте , в результате которого погибли не менее 70 человек и около 3,7 тыс. человек получили ранения.

«Франция рядом с Ливаном. Всегда. Французская помощь и ресурсы направлены на место (происшествия. — RT)», — написал он в своём Twitter.

Макрон также выразил соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в Бейруте.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

Ливанский телеканал LBC International сообщил, что в порту Бейрута произошёл взрыв 2700 т селитры во время сварочных работ.