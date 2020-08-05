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Макрон заявил об отправке помощи Ливану 

RT на русском и ещё 2 21 минуту назад
Франция отправила помощь Ливану
Фото: Reuters
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция направила помощь Ливану в связи с мощным взрывом в Бейруте, в результате которого погибли не менее 70 человек и около 3,7 тыс. человек получили ранения.

«Франция рядом с Ливаном. Всегда. Французская помощь и ресурсы направлены на место (происшествия. — RT)», — написал он в своём Twitter.

Макрон также выразил соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в Бейруте.
4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта. Иорданская сейсмологическая обсерватория определила, что взрыв эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.
Ливанский телеканал LBC International сообщил, что в порту Бейрута произошёл взрыв 2700 т селитры во время сварочных работ.
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Происшествия , В мире , Эммануэль Макрон , Бейрут , Ливан , Франция
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