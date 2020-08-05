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Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели 

РИА Новости и ещё 1 15 минут назад
Видео избиения украинской топ-модели попало в Сеть
Фото: Instagram
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме на Эгейском море.
Ранее Кирилюк написала в Instagram, что стала жертвой нападения охранников на пляже Момо. По ее словам, всего были избиты четыре девушки. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел вне его территории и его сотрудники не имеют к нему отношения.
На кадрах, снятых на камеру наблюдения, видна потасовка с участием нескольких человек. При этом сообщается, что избить украинку мог ее молодой человек.
Кирилюк в комментариях под видео в Instagram издания заявила, что молодой человек "никогда ее не бил".

"У меня был посттравматический стресс от того, что меня избили в Момо. Это безумие! Мой парень пытался меня успокоить!" — объяснила модель происходящее.

Как сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции, пляж, где, предположительно, произошло избиение Кирилюк, закрыт на 15 дней.
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