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В Байкал утекла нефть 

Артём Кульша и ещё 20 18 минут назад
На озере Байкал произошла утечка нефти. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Инцидент имел место в районе причала в поселке Хужир в Ольхонском районе Иркутской области. По причине шторма пришвартованное к причалу частное судно накренилось, в результате чего произошла утечка топлива в воды Байкала. В воде образовалось нефтяное пятно.
В настоящее время специалисты заняты локализацией и ликвидацией пятна и определением степени причиненного ущерба. В частности, они отобрали пробы воды. Руководство Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры лично контролирует деятельность по локализации и ликвидации нефтяного пятна.
В свою очередь, Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. В ней принимают участие органы речного регистра, внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России, Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор),
«После установления лиц, виновных в происшествии, будет решен вопрос об их персональной ответственности», — сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
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Происшествия , Видео , МЧС , Росрыболовство
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