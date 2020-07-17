На озере Байкал произошла утечка нефти. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Инцидент имел место в районе причала в поселке Хужир в Ольхонском районе Иркутской области. По причине шторма пришвартованное к причалу частное судно накренилось, в результате чего произошла утечка топлива в воды Байкала. В воде образовалось нефтяное пятно.

В настоящее время специалисты заняты локализацией и ликвидацией пятна и определением степени причиненного ущерба. В частности, они отобрали пробы воды. Руководство Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры лично контролирует деятельность по локализации и ликвидации нефтяного пятна.

В свою очередь, Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. В ней принимают участие органы речного регистра, внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций ( МЧС ) России, Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор),