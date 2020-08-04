Мать и ее сына нашли мертвыми в квартире в Башкирии

"4 августа 2020 года в следственный отдел по городу Октябрьскому поступило сообщение об обнаружении тел 42-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти в запертой изнутри квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — говорится в сообщении.