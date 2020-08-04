Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В запертой квартире в Башкирии нашли мертвыми мать и ее 11-летнего сына 

ТАСС и ещё 3 55 минут назад
Мать и ее сына нашли мертвыми в квартире в Башкирии
Фото: РИА Новости
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и ребенка в запертой изнутри квартире в городе Октябрьском. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

"4 августа 2020 года в следственный отдел по городу Октябрьскому поступило сообщение об обнаружении тел 42-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти в запертой изнутри квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место выехала следственная группа, специалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, членов семьи погибших и других свидетелей, изучают жилищно-бытовые условия проживания семьи.
ТАСС: последние новости
Мещеряков: фанаты "Локомотива" должны поддерживать клуб Мещеряков: фанаты "Локомотива" должны поддерживать клуб Бейрутский губернатор сравнил взрыв в порту с ударами по Хиросиме и Нагасаки Бейрутский губернатор сравнил взрыв в порту с ударами по Хиросиме и Нагасаки Глава спецслужбы Ливана считает преждевременным говорить о теракте в порту Бейрута Глава спецслужбы Ливана считает преждевременным говорить о теракте в порту Бейрута
Происшествия , Криминал , Пожары , Башкортостан , Октябрьский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Потерявшийся в Подмосковье мальчик найден мертвым
Потерявшийся в Подмосковье мальчик найден мертвым
Смерть семьи на Алтае: история получила продолжение
Смерть семьи на Алтае: история получила продолжение
Директора подмосковного завода облили кислотой
Директора подмосковного завода облили кислотой
Видео
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
00:26
Ворона стащила украденные деньги и попала на видео
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
00:50
Опубликовано видео задержания Джорджа Флойда
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
00:57
Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
00:26
Автомобильную очередь на границе России и Абхазии сняли на видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
02:45
С Кондулайнен произошло ЧП в больнице
Шоу-бизнес
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
00:31
«Произошедшее было похоже на Хиросиму и Нагасаки»
Происшествия
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
00:11
«Ефремов должен обязательно понести наказание»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение