Сотрудники Организации Объединенных Наций пострадали в результате мощного взрыва в Бейруте. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, ранения получили 48 сотрудников организации и 27 членов их семей, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Jazeera. Всего же, по последним данным, в результате ЧП в столице Ливана погибли 78 человек и ранения получили более четырех тысяч.

Напомним, взрыв прогремел в Бейруте четвертого августа. Из-за сварочных работу в порту взорвался нитрат аммония (аммиачная селитра). По некоторым оценкам, повреждения получили до 60 процентов зданий в ливанской столице. Взрыв был настолько мощен, что взрывную волну зафиксировали на Кипре, более чем в двухстах километрах от Бейрута.