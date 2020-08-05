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В Бейруте 48 сотрудников ООН пострадали при взрыве 

Российская Газета и ещё 15 27 минут назад
Сотрудники Организации Объединенных Наций пострадали в результате мощного взрыва в Бейруте. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
По его словам, ранения получили 48 сотрудников организации и 27 членов их семей, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Jazeera. Всего же, по последним данным, в результате ЧП в столице Ливана погибли 78 человек и ранения получили более четырех тысяч.
Напомним, взрыв прогремел в Бейруте четвертого августа. Из-за сварочных работу в порту взорвался нитрат аммония (аммиачная селитра). По некоторым оценкам, повреждения получили до 60 процентов зданий в ливанской столице. Взрыв был настолько мощен, что взрывную волну зафиксировали на Кипре, более чем в двухстах километрах от Бейрута.
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Происшествия , Видео , В мире , ООН , ИТАР-ТАСС , Бейрут
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