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Израиль предложил Ливану помощь после взрыва в порту Бейрута 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 16 минут назад
Взрыв в Бейруте: Израиль предложил Ливану помощь
Фото: ТАСС
Президент Израиля Реувен Ривлин выразил сочувствие народу Ливана в связи со взрывом в Бейруте. МИД Израиля через международные каналы и каналы безопасности предложил правительству Ливана гуманитарную медицинскую помощь.

«Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время», — приводит слова Ривлина ТАСС.

МИД Израиля в свою очередь сообщил, что по указанию главы внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца через международные каналы «предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана».
Государственно израильское радио «Кан» утверждает, что Израиль также предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение.
Кроме того, неназванный источник радио «Кан» в израильской политической системе заверил, что Израиль «не имеет никакого отношения» ко взрыву в Бейруте. Высокопоставленный источник телеканала Ай-24 подтвердил непричастность Израиля ко взрыву в Бейруте.
Ранее эмиратский телеканал Al Hadath сообщал, что целью атаки, которую приписывают ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболла».
Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. По последним данным, при взрыве в столице Ливана погибли по меньшей мере 30 человек, более 3 тыс. пострадали. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.
В результате взрыва, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.
По предварительной версии, в порту взорвалась пиротехника, однако глава Общей безопасности Ливана опроверг эту версию, заявив, что это были другие взрывчатые вещества. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил, что в порту могла действительно взорваться пиротехника.
Согласно еще одной версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад. Власти страны заявили, что причина взрыва пока не установлена.
Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута.
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Комментарии 7
Происшествия , Хасан Диаб , Реувен Ривлин , Владимир Путин , Габи Ашкенази , МИД , Хезболла , ИТАР-ТАСС
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